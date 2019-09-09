В Сочи в выходные помощь спасателей понадобилась несколько раз
В пятницу вечером спасателям поступило сообщение о том, что в районе поселка Эсто-Садок на крутом склоне в районе улицы Вознесенской, лежит мужчина. Он упал и получили тяжелые травмы.
Самостоятельно передвигаться пострадавший не могу, ему требовалась помощь. Сотрудники Краснополянского подразделения ЮРПСО прибыли на место и транспортировали жителя Белгородской области на жестких носилках к скорой.
В тот же день на туристической тропе в районе Медвежьих спасатели нашли туристку с травмой голеностопа. Ногу она повредила из-за неудачного падения.
- Женщине оказали первую помощь и на носилках транспортировали до технологической дороги, откуда ее на автомобиле повышенной проходимости довезли до приюта «Псехако». Там жительницу Москвы передали врачам, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU