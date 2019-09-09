В Сочи в выходные помощь спасателей понадобилась несколько раз

СЕГОДНЯ 13:20 2019-09-09T13:20:28+03:00

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В пятницу вечером спасателям поступило сообщение о том, что в районе поселка Эсто-Садок на крутом склоне в районе улицы Вознесенской, лежит мужчина. Он упал и получили тяжелые травмы.

Самостоятельно передвигаться пострадавший не могу, ему требовалась помощь. Сотрудники Краснополянского подразделения ЮРПСО прибыли на место и транспортировали жителя Белгородской области на жестких носилках к скорой.

В тот же день на туристической тропе в районе Медвежьих спасатели нашли туристку с травмой голеностопа. Ногу она повредила из-за неудачного падения.

- Женщине оказали первую помощь и на носилках транспортировали до технологической дороги, откуда ее на автомобиле повышенной проходимости довезли до приюта «Псехако». Там жительницу Москвы передали врачам, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU