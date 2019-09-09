В Краснодаре пройдут «Кубок России» и «Кубок Кавказа» по тайскому боксу

СЕГОДНЯ 13:28 2019-09-09T13:28:54+03:00

За звание лучших поборются более 300 атлетов из 30 регионов России

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Торжественная церемония открытия соревнований состоится 12 сентября в 17:00 во Дворце спорта «Олимп» в Краснодаре. В поединках себя покажут более 300 атлетов из 30 регионов России.

«Кубок Кавказа» и «Кубок России» проходят уже во второй раз в городе. Местных жителей приглашают стать частью этого спортивного праздника и поддержать бойцов.

- Соревнования пройдут во Дворце спорта «Олимп» с 11 по 14 сентября. На протяжении 4 дней спортсмены в возрасте от 12 до 40 лет будут сражаться за звание лучшего в своей весовой категории, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В составе сборной Краснодарского края на ринг также выйдет победитель «Кубка Кавказа-2018», боец международной организации Fight Nights, проводящий бои по смешанным единоборствам Вартан Асатрян. Официальная церемония награждения и пройдет 14 сентября в 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU