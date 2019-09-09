СЕГОДНЯ 13:39 2019-09-09T13:39:25+03:00

На благоустройство Геленджика выделили более 27 миллионов рублей

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В городе-курорте в селах Дивноморское и Пшада в этом году запланировано благоустройство двух дворовых территорий. Здесь появятся новые детские и спортивные площадки, зоны для отдыха, а также уложат тротуарную плитку. На эти цели выделили более 27 миллионов рублей.

Для Геленджика разработают единую стратегию развития комфортной городской среды. В городе появятся новые общественные пространства, реконструируют набережную.

- В Андреевском парке будут оборудованы три прогулочные террасы со смотровыми площадками на Геленджикскую бухту, при благоустройстве зеленой зоны сохранят все существующие деревья, обустроят дорожки и аллеи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уже ведутся работы по укреплению опорной стены, зачистке и выравниванию поверхности территории.

ИСТОЧНИК KP.RU