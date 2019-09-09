В Краснодаре мужчину обокрала Интернет-знакомая

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-09T13:54:33+03:00

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В отдел полиции по Прикубанскому округу Краснодара обратился житель проезда 2-й Линии. Он сообщил, что его обокрали. Прибывшая на место следственно-оперативная группа изучила записи камер видеонаблюдения. Когда хозяина не было дома в жилище через окно проникла женщина. Она похитила телефон и планшетный компьютер, общей стоимостью 55 тысяч рублей.

Вскоре задержали оказалась ранее судимую 49-летнюю жительницу Астрахани, которая накануне познакомилась с заявителем на одном из популярных сайтов в Интернете. Женщина знала, что мужчины не будет дома. Он в это время находился на лечении в больнице. Дама решила этим воспользоваться.

- На злоумышленницу завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), ей грозит до 6 лет за решеткой. Сейчас она находится под стражей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU