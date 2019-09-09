На Кубани проведут краевой чемпионат «Абилимпикс 2019»

СЕГОДНЯ 14:04 2019-09-09T14:04:16+03:00

Более 250 жителей региона покажут свои навыки в Армавире

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В Армавире 11 и 12 сентября 2019 года пройдет региональный чемпионат «Абилимпикс 2019». В нем примут участие более 250 кубанцев с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 до 65 лет.

- В течении двух соревновательных дней участники мероприятия на базе профессиональных учебных заведений Армавира смогут продемонстрировать свои умения в одной из 18 компетенций, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В частности, будут выявлять сильнейшего в веб-дизайне, мастерстве кондитера, ремонте обуви, отделочных работах робототехнике и других.

Помимо этого, участникам предложат помощь специалистов в составлении резюме, а также расскажут об имеющихся вакансиях на рынке труда краснодарского края. С участниками чемпионата будут работать волонтеры и социальные работники.

Победители регионального чемпионата представят регион на всероссийском финале, который пройдет в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU