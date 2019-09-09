2019-09-09T15:13:14+03:00
Общество

«Краснодар Водоканал» завершил реконструкцию коллектора на Покрышкина

Юлия МАНАСИХИНА
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«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершил реконструкцию участка канализационного коллектора протяженностью 70 метров диаметром 315 мм, пролегающего на глубине более 5 метров по улице Покрышкина.

«Замену участка сетей специалисты производили методом горизонтально-направленного бурения, позволяющего проводить работы без ущерба для инфраструктуры города, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. – Работы на коллекторе, обеспечивающем водоотведение жителей поселка им. Жукова были выполнены без ограничения услуг для абонентов».

Старые сети были заменены на новые пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет, что позволит значительно увеличить срок эксплуатации данного объекта. Для работ была использована вся необходимая спецтехника: установка горизонтально-направленного бурения, экскаватор, илосос, самосвал, гидроклин.

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