Покупатели жилья в Краснодаре заявляют о сложностях выбора

СЕГОДНЯ 15:39 2019-09-09T15:56:58+03:00

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Лишь только столкнувшись с покупкой жилья в южной столице можно понять – насколько это непросто. Выбор застройщика встает особенно остро – важно все, расположение, инфраструктура, качество строительства. С последним пунктом в нашем городе вообще совершенно особенные отношения.

Не так давно в сети появилось видео, которое красноречивей любых слов рассказывает о том, как большинство застройщиков сейчас относятся к своей работе. Мужчина-новосел на видео с легкостью вручную разбирает балкон в своей новой, только что сданной квартире. То есть, если взять эту стену штурмом, то вместе с ней можно легко отправиться в непродолжительный полёт. Спокойно в таком доме себя чувствовать вряд ли получится. Нам удалось побеседовать с человеком, который последние полгода активно занимался подбором жилья для переезда своей семьи из другого города. Поскольку к поиску Василий Слепнов подошел со всей ответственностью, он собрал немало информации о ведущих застройщиках города и том, как реально обстоят дела с качеством возводимых домов.

«Начинал я конечно с мониторинга информации в интернете, – делится Василий Николаевич. – После отправился по застройщикам, побывал на нескольких строительных площадках, посещал соседние, уже сданные дома, общался с жильцами. Мы приняли решение искать жилье в Прикубанском округе, здесь живут наши родственники, плюс он активно развивается».

Чего он только не увидел за время поисков. «В одном доме очень популярного застройщика на 40 лет Победы мне показывали квартиру. Подниматься пришлось пешком, по лестнице, поскольку лифты были еще не запущены. Так вот у меня прямо под ногами обвалилась внушительная часть ступени. А ведь дом находится только в процессе сдачи, а получается, что уже рассыпается». Стоит отметить, что это ни много ни мало, жилье класса комфорт. Понятно, что здесь наш герой квартиру решил не покупать. «У другого застройщика, который обещал качественную пречистовую отделку, стены были «как после бомбежки», с бороздами и кривыми углами, по потолкам в подъезде шли трещины, были сбиты откосы».

После долгих и мучительных поисков, свой выбор Василий остановил на «Губернском». «Здесь меня устроило все – дома возводят из кирпича, выдерживают технологию. Я познакомился с людьми в недавно сданном доме, решил сам посмотреть на качество пречистовой отделки, которую обещали в офисе продаж. Остался доволен – качественная разводка, ровные стены, добротные входные группы, никаких погрешностей, как у других застройщиков. Плюс для детей все рядом – школа, садики, аллеи».

По информации с официального сайта застройщика, ГК «ЮгСтройИнвест» работает на рынке недвижимости уже более 16 лет. Более того, компания является одним из крупнейших застройщиков страны, все объекты сдает раньше намеченного срока. «Губернский» – один из основных проектов компании в Краснодаре, уже давно стал любимым микрорайоном для семей с детьми. Причина такой популярности на поверхности – здесь не только строят качественное жилье, но и продумывают жилое пространство так, чтобы все необходимое было в шаговой доступности. По словам Василия, это лучший выбор для его семьи.