2019-09-09T15:55:01+03:00
Общество

На Кубани полицейские заставили пенсионерку написать явку с повинной, угрожая забрать внучку

Проводится проверка в отношении неустановленных сотрудников правоохранительных органов
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Женщина заявила, что ее заставили признаться в преступленииЖенщина заявила, что ее заставили признаться в преступленииФото: Рустем АХУНОВ
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В полиции Приморско-Ахтарского района расследуется уголовное дело о хищении обманным путем 900 тысяч рублей. Подозреваемой оказалась пенсионерка.

Во время проверки она рассказала, что ее заставили написать явку с повинной сотрудники полиции.

- Они сказали мне, что не отпустят меня из отделения, пока я не подпишу бумаги и угрожали забрать внучку. Я была напугана и все сделала, как мне сказали, - говорит женщина.

Проверяющие усмотрели в действиях полицейских признаки превышения должностных полномочий.

- Начата проверка в отношении пока неустановленных сотрудников ОМВД Приморско-Ахтарского района, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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