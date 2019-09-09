2019-09-09T15:55:38+03:00
Происшествия

Сочинский суд признал директоров двух предприятий виновными в хищении бюджетных денег

Они получили реальные сроки лишения свободы
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Сочи прошло заседание суда, на котором слушалось уголовное дело, возбужденное против директоров двух предприятий. Их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.

- Как следует из материалов дела, в 2016 году был заключен договор между департаментом городского хозяйства мэрии курорта и предприятием «Водосток», которым на тот момент руководил М.А. Мелешко. Документ предполагал содержание, эксплуатацию, очистку и восстановление водного хозяйства в Имеретинской низменности. Осужденный, в свою очередь, привлек к работам по вывозу мусора Южную эксплуатационную-сервисную компанию «Энергия», директором которой являлся Ситнов Е.А, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.

Ситнов изготовил подложные документы, согласно которым работы им были выполнены в полном объеме. Он оценил фиктивные услуги в 20 млн рублей, которые из бюджета получила компания, возглавляемая Мелешко. Затем полученные неправомерным путем денежные средства злоумышленники поделили.

Суд признал обвиняемых виновными и назначил им следующее наказание: Мелешко проведет за решеткой три года и пять месяцев, его подельник Ситнов – два года и пять месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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