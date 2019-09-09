В Краснодаре 14-летний подросток отравился обезжиривателем

СЕГОДНЯ 16:12 2019-09-09T16:12:18+03:00

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28 августа в детскую краевую больницу крайцентра поступил 14-летний подросток с отравлением. Мальчик рассказал медикам, что выпил обезжириватель. Врачи об этот тут же сообщили в полицию. Как ребенок умудрился отравиться чистящим средством, неизвестно. Возможно подросток, перепутал его с питьевым йогуртом.

- По факту отравления 14-летнего подростка обезжиривателем проводится проверка, - сообщает источник в правоохранительных органах. – Выясняются все обстоятельства произошедшего. Как ребенок умудрился отравиться чистящим средством, предстоит выяснить оперативникам.

ИСТОЧНИК KP.RU