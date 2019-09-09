2019-09-09T16:18:17+03:00
Общество

В Туапсе обокрали детский лагерь на 1,6 млн рублей

Преступник проник в кабинет директора и взломал сейф
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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В полицию обратился руководитель детского лагеря «Морское братство». Мужчина сообщил, что кто-то в ночь на 29 августа похитил деньги из его сейфа. Преступник проник в здание и выломал дверь в кабинет директора.

- Вор проник в помещение детского лагеря через открытое пластиковое окно на первом этаже, - сообщает источник в правоохранительных органах. – Затем злоумышленник сломал деревянную дверь в кабинет директора и достал из сейфа 1 млн 650 тысяч рублей, которые принадлежали директору учреждения. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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