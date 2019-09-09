2019-09-09T16:43:26+03:00
Экономика

В консолидированный бюджет Кубани с начала года поступило свыше 214 млрд рублей

Рост, по сравнению с 2018 годом, превысил 20%
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В консолидированный бюджет Кубани с начала 2019 года поступило более 214 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей. По сравнению с 2018-м рост составил 21,7% .

- Также прирост показали и муниципальные бюджеты. С начала года в них собрали 40 млрд рублей, что на 22% больше, чем годом ранее, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что на Кубани в данный момент реализуется 46 региональных программ. Их исполнение происходит в рамках приоритетных национальных проектов. В 2019 году на это направят свыше 23 миллиардов рублей.

Также в текущем году удалось сэкономить 1,5 млрд бюджетных рублей. Это стало возможным благодаря досрочному погашению регионального долга в размере более 21,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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