2019-09-09T16:49:54+03:00
Общество

В Сочи женщина на красном «Хендай» побила соперницу и силой увезла ее мужа

Участковый выясняет обстоятельства инцидента
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Инцидент произошел около 17 часов на улице Гайдара в ДагомысеИнцидент произошел около 17 часов на улице Гайдара в Дагомысе
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53-летняя жительница Дагомыса заявила в полицию о побоях и похищении мужа. Инцидент произошел в первых числах сентября, драма развернулась на улице Гайдара около жилого комплекса «Айсберг».

Как сообщила потерпевшая, неизвестная ей женщина выкрутила ей руку, ударила локтем в грудь и хватала за волосы, а после этого схватила ее мужа, затолкала его в свой красный «Хендай Акцент» и скрылась в неизвестном направлении.

- На место выезжал участковый, он выясняет все обстоятельства инцидента, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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