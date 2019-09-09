В Сочи женщина на красном «Хендай» побила соперницу и силой увезла ее мужа

СЕГОДНЯ 16:49 2019-09-09T16:49:54+03:00

Инцидент произошел около 17 часов на улице Гайдара в Дагомысе

Изменить размер текста: A A

53-летняя жительница Дагомыса заявила в полицию о побоях и похищении мужа. Инцидент произошел в первых числах сентября, драма развернулась на улице Гайдара около жилого комплекса «Айсберг».

Как сообщила потерпевшая, неизвестная ей женщина выкрутила ей руку, ударила локтем в грудь и хватала за волосы, а после этого схватила ее мужа, затолкала его в свой красный «Хендай Акцент» и скрылась в неизвестном направлении.

- На место выезжал участковый, он выясняет все обстоятельства инцидента, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU