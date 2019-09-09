2019-09-09T17:35:48+03:00
Общество

На Кубани проведут соцопрос женщин в декрете

Он покажет, насколько они хотят учиться
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае проводят опрос среди женщин, которые находятся в декретном отпуске. В его ходе выяснят, хотят ли они повышать свою квалификацию или овладеть новой профессией, пока не ходит на основное место работы. Мероприятие продлится до 20 сентября 2019 года. Принять в нем участие, а также узнать о дополнительном обучении можно в центрах занятости региона.

– Перерыв в трудовой деятельности может привести к потере необходимой квалификации. В этом случае женщине необходимо проходить дополнительное обучение, чтобы не остаться без работы,- рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что сейчас в декретном отпуске на Кубани находятся более 47,5 тысяч представительниц прекрасного пола. Результаты опроса позволят выявить их потребности в трудоустройстве, различных формах занятости, профессиональном обучении, мерах соцзащиты и помощи в присмотре за детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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