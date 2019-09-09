2019-09-09T17:50:38+03:00
Происшествия

После смертельного ЧП в детсаду Краснодара проверят все деревья

Власти города пообещали оказать всю необходимую помощь родным погибшей и пострадавшей девочек [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.
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После того, как в детском саду Краснодара дерево убило ребенка и покалечило воспитательницу и еще одного малыша, в городе проверят все деревья в образовательных учреждениях города. Как стало известно, мэр кубанской столицы выразил соболезнования родителям погибшего ребенка.

- Как глава города прошу у них прощения. От себя лично и от лица всех своих подчиненных, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов. - Также прошу прощения у родителей второй пострадавшей девочки, у воспитательницы, которая получила травмы. Конечно, мы окажем всю возможную помощь.

Видео из детского сада в Краснодаре, где упало дерево Видео: СК России.

В ближайшее время в городе проведут дополнительную проверку всех деревьев в школах и детсадах.

- Все деревья, в надежности которых специалисты не будут уверены, уберем в кратчайшие сроки, - добавил глава города. - Это беру под личный контроль.

Напомним, по результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Назначены судебные медицинские экспертизы. Александр Бастрыкин лично взял под контроль дело о смерти девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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