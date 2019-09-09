2019-09-09T17:56:55+03:00
Происшествия

На Кубани заключенным пытались передать наркотики

Эти попытки пресекли сотрудники краевого УФСИН
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба УФСИН по Краснодарскому краюФото: пресс-служба УФСИН по Краснодарскому краю
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На Кубани пресекли попытки передачи наркотических веществ заключенным. Бдительность проявили сотрудники Краевого УФСИН.

- При досмотре продуктовой передачи одному из обвиняемых, находящегося в СИЗО 1 было обнаружено вещество зеленого цвета с характерным запахом. Проведенная экспертиза показала, что это – гашиши массой более 7 грамм, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю.

В свою очередь, в ИК-2 также при досмотре передачи, сотрудники ведомства нашли полимерный пакет с свело-кремовым порошком. Несмотря на то, что он был хорошо спрятан в мочалке, бдительный сотрудник изъял запрещенный к передаче предмет. После экспертизы стало ясно, что в пакете находится героин, массой чуть более полграмма.

Сейчас в отношении тех, кто пытался передать в учреждения УФСИН наркотические вещества, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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