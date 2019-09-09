На Кубани снимают научно-популярный фильм

СЕГОДНЯ 18:16 2019-09-09T18:16:41+03:00

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В Краснодарском крае ведутся съемки научно-популярного фильма «Путешествие по Золотому кольцу Боспорского царства». В нем расскажут об античном наследии Юга России, а также презентуют сам туристический маршрут.

- Съемки идут в Геленджике, Новороссийске, Анапе и Тамани. Помимо этого, авторы картины посетят Крым и Ростовскую область. Об истории этих мест с древних времен расскажет журналист и телеведущий Михаил Зеленский, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В составе съемочной группы члены регионального отделения Русского географического общества, на грант которого и идет работа над фильмом. Ожидается, что зрителям продукт продемонстрируют в начале 2020 года.

Напомним, «Золотое кольцо Боспорского царства» включает четыре южных региона России. Помимо Кубани, –Крым, Севастополь и Ростовскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU