2019-09-09T18:16:41+03:00
Звезды

На Кубани снимают научно-популярный фильм

Картина расскажет об античном наследии регионов Юга России
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае ведутся съемки научно-популярного фильма «Путешествие по Золотому кольцу Боспорского царства». В нем расскажут об античном наследии Юга России, а также презентуют сам туристический маршрут.

- Съемки идут в Геленджике, Новороссийске, Анапе и Тамани. Помимо этого, авторы картины посетят Крым и Ростовскую область. Об истории этих мест с древних времен расскажет журналист и телеведущий Михаил Зеленский, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В составе съемочной группы члены регионального отделения Русского географического общества, на грант которого и идет работа над фильмом. Ожидается, что зрителям продукт продемонстрируют в начале 2020 года.

Напомним, «Золотое кольцо Боспорского царства» включает четыре южных региона России. Помимо Кубани, –Крым, Севастополь и Ростовскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани в отношении полицейского возбудили уголовное дело
На Кубани объявлено экстренное предупреждение о пожароопасности
Руководитель пенсионного фонда Щербиновского района пойдет под суд
В Сочи поймали мужчину, который пытался проникнуть на охраняемый объект
На Кубани заключенным пытались передать наркотики
После смертельного ЧП в детсаду Краснодара проверят все деревья
ВТБ-Онлайн запустил накопительный счет «Копилка»
В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности
На Кубани проведут соцопрос женщин в декрете
В Сочи женщина на красном «Хендай» побила соперницу и силой увезла ее мужа
В консолидированный бюджет Кубани с начала года поступило свыше 214 млрд рублей
Илья Шакалов победил на муниципальных выборах
В Туапсе обокрали детский лагерь на 1,6 млн рублей
Дело о смерти ребенка в детсаду Краснодара взял на контроль Александр Бастрыкин