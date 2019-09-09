В Сочи поймали мужчину, который пытался проникнуть на охраняемый объект

СЕГОДНЯ 18:48 2019-09-09T18:48:14+03:00

На него составили протокол об административном правонарушении

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Сотрудники краснодарского филиала вневедомственной охраны Минтранса России задержали мужчина, пытавшегося проникнуть на охраняемый объект в Сочи.

- В 23:35 смена группа быстрого реагирования отделения «Терминал Мацеста» предупредила попытку незаконного проникновения в тоннель №1 ДКП, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского филиала управления вневедомственной охраны Минтранса РФ.

Задержанным оказался 40-летний сочинец. Его передали сотрудникам ППС Хостинского района для установления мотивов проникновения на охраняемый объект. Составлен протокол об административном правонарушении.

- Кроме того, на охраняемом объекте «Путепровод через ул. Параллельная ДКП» вблизи автобусной остановки группа быстрого реагирования обнаружила три бесхозные сумки, - говорят в пресс-службе Краснодарского филиала управления вневедомственной охраны Минтранса РФ.

Подозрительные предметы проверила кинологическая служба УВД по Сочи, запрещенных предметов и веществ не обнаружено.

- Сотрудники МЧС изъяли сумки для установления их владельцев, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU