Руководитель пенсионного фонда Щербиновского района пойдет под суд
Прокуратура Щербиновоского района возбудила уголовное дело в отношении руководителя муниципального отделения Пенсионного фонда России. Его подозревают в превышении должностных полномочий, которое привело к тяжким последствиям.
- Как было установлено в ходе проведенной проверки, должностное лицо в 2017 году заключило договор об аренде здания в станице Щербиновской. При этом, ее стоимость была завышена фактически в два раза, - рассказали «КП» - Кубань в прокуратуре Краснодарского края.
Также руководитель территориального отделения фонда знала, что в населенном пункте есть три здания, находящиеся в федеральной собственности, которые могли использоваться ведомством совершенно бесплатно.
В результате должностное лицо нанесло ущерб на сумму в 14 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается, оно находится на контроле прокуратуры района.
ИСТОЧНИК KP.RU