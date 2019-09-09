Руководитель пенсионного фонда Щербиновского района пойдет под суд

СЕГОДНЯ 19:01 2019-09-09T19:01:49+03:00

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Прокуратура Щербиновоского района возбудила уголовное дело в отношении руководителя муниципального отделения Пенсионного фонда России. Его подозревают в превышении должностных полномочий, которое привело к тяжким последствиям.

- Как было установлено в ходе проведенной проверки, должностное лицо в 2017 году заключило договор об аренде здания в станице Щербиновской. При этом, ее стоимость была завышена фактически в два раза, - рассказали «КП» - Кубань в прокуратуре Краснодарского края.

Также руководитель территориального отделения фонда знала, что в населенном пункте есть три здания, находящиеся в федеральной собственности, которые могли использоваться ведомством совершенно бесплатно.

В результате должностное лицо нанесло ущерб на сумму в 14 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается, оно находится на контроле прокуратуры района.

ИСТОЧНИК KP.RU