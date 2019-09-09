2019-09-09T19:35:49+03:00
Происшествия

На Кубани объявлено экстренное предупреждение о пожароопасности

Жителей просят соблюдать ряд простых правил
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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10-12 сентября в восточной половине и юго-западных районах Краснодарского края, а также в районе Новороссийска и Геленджика объявлено экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. Ей присвоен высший - пятый класс.

- Жителей и гостей региона просят соблюдать максимальную осторожность при обращении с огнем. Лучше отказаться от разведения костров и приготовления блюд на углях, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Спасатели отмечают, что из-за установившейся в регионе сухой и ветреной погоды высока вероятность возникновения ландшафтных и лесных пожаров. В случае обнаружения дыма или пламени, специалисты МЧС просят немедленно сообщить об этом по единому номеру 112.

По данным Краснодарского гидрометцентра 10 и 11 сентября на Кубани температура воздуха ночью составит 12-17 градусов. Днем воздух прогреется до -29 градусов.Будет дуть ветер с порывами до 20 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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