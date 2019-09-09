На Кубани в отношении полицейского возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 19:54 2019-09-09T19:54:55+03:00

Его подозревают в нарушении двух статьей УК РФ

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В Мостовском районе возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного ОЭБиПК ОМВД России. Его подозревают в воспрепятствовании законной деятельности предпринимателя и превышении полномочий.

- Как установило следствие, в апреле сотрудник правоохранительных органов в рамках проводимой проверки в одном из кафе, незаконно изъял документы, которые подтверждали качество алкогольной продукции, в том числе и лицензию на торговлю спиртосодержащими жидкостями, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Полицейский отказал дирекции заведения в выдаче копий протоколов осмотра места происшествия, а также документов. Из-за этого, кафе не могло осуществлять работу в течении длительного времени. Его владелец понес ущерб, который оценил в 170 тыс. рублей.

В отношении сотрудника полиции возбуждены уголовное дела, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU