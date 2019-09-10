2019-09-10T07:23:51+03:00
Звезды

В Краснодаре пройдет фестиваль графики

Он состоится в рамках открытого конкурса
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: минкультуры краяФото: минкультуры края
Изменить размер текста:

«Фестиваль графики-UNI Graphica 2019» откроется в Краснодаре 12 сентября в художественном музее имени Коваленко. Он состоится в рамках открытого конкурса. Основная тема работ 2019 года - человек. Каждый из авторов представляет свой уникальный взгляд на объединение людей в наши дни.

- Будет представлено около 400 произведений различных видов уникальной и печатной графики. Отбор произведений для фестиваля осуществило жюри. Кроме того, экспозиция дополнена видеорядом с комментариями художников о своих работах, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

За время фестиваля пройдут лекции, мастер-классы, телемосты и видеоконференции, встречи с художниками. Выставка будет работать с 12 сентября по 13 октября по адресу: улица Красная, 15.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24