В Краснодаре пройдет фестиваль графики

СЕГОДНЯ 07:23 2019-09-10T07:23:51+03:00

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«Фестиваль графики-UNI Graphica 2019» откроется в Краснодаре 12 сентября в художественном музее имени Коваленко. Он состоится в рамках открытого конкурса. Основная тема работ 2019 года - человек. Каждый из авторов представляет свой уникальный взгляд на объединение людей в наши дни.

- Будет представлено около 400 произведений различных видов уникальной и печатной графики. Отбор произведений для фестиваля осуществило жюри. Кроме того, экспозиция дополнена видеорядом с комментариями художников о своих работах, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

За время фестиваля пройдут лекции, мастер-классы, телемосты и видеоконференции, встречи с художниками. Выставка будет работать с 12 сентября по 13 октября по адресу: улица Красная, 15.

ИСТОЧНИК KP.RU