СЕГОДНЯ 07:32 2019-09-10T07:32:49+03:00

В Сочи 20 человек эвакуировали при пожаре в жилом доме Фото: Архив "КП"

ЧП произошло рано утром во вторник

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В 05:20 10 сентября на пульт «01» Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании дома на улице Ленина в Адлерском районе. Туда сразу же отправили пожарный наряд.

- Приехавшие пожарные установили, что горит кровля здания. Огонь распространился на 100 квадратных метров. Из дома эвакуировали 20 человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 05:56 огонь удалось локализовать, а в 06:21 пожар полностью потушили. В результате ЧП есть пострадавшие.

Напомним, на Кубани на площади 250 квадратных метров горела трава. ЧП произошло в Кавказском районе. На месте работали 4 единицы и 9 человек личного состава от МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU