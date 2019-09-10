Власти Анапы добиваются возврата участка под строительство детского сада

СЕГОДНЯ 08:02 2019-09-10T08:02:04+03:00

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Спор идет между администрацией Анапы и ООО «Вюн-Кон-Сервис», которое обязалось построить на участке детский сад на 200 мест. Договор был заключен в 2007 году.

Руководитель организации, получив от администрации разрешение, построил на земле три многоэтажки, возводит еще один многоэтажный жилой дом, а также трехэтажное здание неопределенного назначения.

Еще в 2014 году он отсудил у мэрии земельный участок с видом разрешенного использования «для строительства детского дошкольного учреждения». На земле должен был появится детский сад на 80 мест. Разрешение было выдано 17 июня 2015 года и с тех пор продлевалось 5 раз, вплоть до 30 июня этого года. Но до сих пор никакого садика нет.

В мае прошлого года на участке появился забор, за которым бизнесмен организовал стоянку машин. В МВД России по Анапе власти направили ряд заявлений по факту противоправных действий со стороны работников «Вюн-Кон-Сервиса». Ограждение до сих пор не убрали.

- Судебные тяжбы продолжаются. Администрация пытается вернуть участок, чтобы начать строительство большого детского сада, на который уже есть проект, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Анапы.

ИСТОЧНИК KP.RU