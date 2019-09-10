На Кубани прошел краевой чемпионат по ловле донной удочкой

СЕГОДНЯ 08:30 2019-09-10T08:30:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В станице Новокорсунской прошел чемпионат Краснодарского края по ловле донной удочкой. В качестве водоема спортсмены задействовали реку Левый Бейсужек. Рыболовы должны были поймать карася, плотву, уклейку, карпа. Именно они шли в зачет.

- Одним из правил турнира является бережное отношение к улову. После взвешивания пойманная рыба отправляется обратно в водоем. В соревнованиях принял участие 21 спортсмен. Лучших выявляли в личном и командном зачетах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Краснодарского края.

Победу одержал краснодарец Артем Ковалев. «Серебро» и «бронза» счету Евгения Гукова и Максима Сологуба из Павловского района. В командных соревнованиях не было равных спортсменам из команды «Павловский район-1».

ИСТОЧНИК KP.RU