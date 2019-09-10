2019-09-10T08:46:35+03:00
Происшествия

В аэропорту Краснодара уроженец Узбекистана пытался дать взятку полицейскому

Мужчина предлагал правоохранителю 5 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В аэропорту Краснодара уроженец Узбекистана пытался дать взятку полицейскомуВ аэропорту Краснодара уроженец Узбекистана пытался дать взятку полицейскомуФото: Архив "КП"
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В аэропорту Краснодара при проверке документов у гражданина выявили нарушение режима пребывания на территории страны. Его задержали.

Для составления административного протокола по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ 40-летнего уроженца Республики Узбекистан доставили в дежурную часть ЛОП. В ходе разбирательства, мужчина обратился к полицейскому с просьбой не составлять в отношении него административный протокол и попытался передать правоохранителю 5 тысяч рублей. Купюры были изъяты.

- Сейчас отделением дознания Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2 УК РФ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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