В Краснодаре пройдет Всероссийский театральный марафон

СЕГОДНЯ 09:13 2019-09-10T09:13:57+03:00

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На сцене Музыкального театра «Премьера» состоялась официальная церемония передачи символа Года театра от Астрахани - Краснодару.

Это прошло в рамках гастролей Астраханского государственного театра оперы и балета, который 8 сентября представил краснодарским зрителям оперу Джузеппе Верди - «Трубадур», 9 сентября – одноактный балет «Крёстный отец» Нино Рота и одноактный балет «Кармен-Сюита» Жоржа Бизе, а 10 сентября в 18:30 состоится большой Гала-концерт.

Всероссийский театральный марафон продолжит Краснодарский академический театр драмы им. Горького, который с гастролями посетит город-герой Волгоград и передаст эстафету от нашего региона. С 10 по 12 сентября кубанские артисты покажут на сцене спектакли «Кубанские казаки», «Non Dolet», драматическую притчу в 2-х действиях по пьесе «Черная невеста» и спектакль «Ханума».

- Всероссийский театральный марафон стартовал в январе 2019 года во Владивостоке и финиширует в конце года там же, охватив все субъекты РФ. Краснодар стал 62-м городом-участником эстафеты, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU