В Новороссийске мужчина грабил раздевалки в спортивных клубах

СЕГОДНЯ 09:33 2019-09-10T09:33:03+03:00

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В полицию Новороссийска обратились местные жители. Они рассказали, что из раздевалок спортивных клубов у них похитили деньги. Общая сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей.

Правоохранители опросили свидетелей, изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных на территории спортивных клубов. Вскоре установили личность предполагаемого злоумышленника. Полицейские задержали 38-летнего мужчину в Сочи.

- Он незаконно проникал в раздевалки спортивных клубов, взламывал камеры хранения, и похищал ценные вещи посетителей. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU