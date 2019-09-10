СЕГОДНЯ 09:41 2019-09-10T09:41:21+03:00

В Краснодаре в 2019 году начнут строительство еще двух детсадов Фото: Архив "КП"

На это в бюджете появились деньги

Изменить размер текста: A A

Об этом стало известно на внеочередном 81-м заседании городской Думы Краснодара. Из-за изменений в бюджет появились деньги на строительство двух детсадов.

- Сейчас по поручению губернатора Кубани совместно с администрацией Краснодарского края разрабатываем для города отдельную программу строительства новых школ. Чтобы разгружать учреждения, снижать их переполненность, - сказал Евгений Первышов.

- За счет собственных доходов бюджет Краснодара увеличится на 2019, 2020 и 2021 год. В связи с этим дополнительные средства направят на строительство в этом году детсадов по улице имени Калинина, 350/12 и Героев-Разведчиков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также перераспределены деньги на проектирование еще пяти дошкольных учреждений, по улице имени Чернышева, Писателя Знаменского, в хуторе Копанском, в поселке Новознаменском, в станице Старокорсунской. А также трех школ по улице имени Байбакова, в поселке Новознаменском, поселке Северном.

В городе уже строят пять школ, до конца года планируется начать возведение еще пяти объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU