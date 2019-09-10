Курорты Кубани представят в Москве

СЕГОДНЯ 09:52 2019-09-10T09:52:38+03:00

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Фестиваль Русского географического общества пройдет в московском парке «Зарядье» с 13 по 22 сентября. В 2019 году его главным направлением стало развитие внутреннего туризма. Организаторы ждут, что мероприятие будут посещать порядка 70 тысяч человек ежедневно.

- Кубань представят сразу на нескольких площадках. В частности, гости фестиваля смогут увидеть жилье настоящего кубанского казака, а также познакомится с продукцией ремесленников. Сочи презентует гоночное авто отечественного производства и фотозону с горным зимним пейзажем, а представители Анапы представят инсталляцию «Анапа – планета детства», - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Главный стенд Краснодарского края расположится в зоне «Заповедное посольство». Здесь наиболее полную информацию о кубанских курортах представят работники краевого министерства курортов и муниципальных образований.

ИСТОЧНИК KP.RU