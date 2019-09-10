СЕГОДНЯ 09:53 2019-09-10T09:53:19+03:00

В Краснодаре два парня помогли 11-летней девочке, которой на прогулке стало плохо

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Об этом случае мать пострадавшей девочки рассказала в соцсетях. Она с дочерью гуляла по набережной. Вдруг ребенку стало плохо, и он потерял сознание.

На противоположной стороне улицы проезжала машина, люди увидели, что нужна помощь, бросили автомобиль и перепрыгнули ограждение. Один из парней подбежал к девочке и начал делать искусственный массаж сердца, пока она не задышала. Другие очевидцы происшествия вызвали скорую.

Парень не стал дожидаться и побежал в сторону Табриса, так как пяти минутам ранее видел там припаркованную карету с медиками. Буквально через пять минут он вернулся с бригадой скорой. Молодые люди помогли поднять ребенка и положить на носилки.

После появилась информация, что молодых людей нашли и женщина их отблагодарила.

ИСТОЧНИК KP.RU