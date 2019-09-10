2019-09-10T10:46:18+03:00
Общество

В Краснодаре разработали новый экскурсионный маршрут

Он пролегает по Ботаническому саду
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре разработали новый автобусно-пешеходный маршрут. Первую экскурсию «Прогулка по Ботаническому саду» проведут 14 сентября. Она начнется в 10:00.

- В ходе мероприятия расскажут об основных памятниках природы краевой столицы. Участникам предложат прогуляться по Ботаническому саду, узнать о растениях, многие из которых являются исчезающими. Помимо этого, они смогут понаблюдать за птицами, содержащимися в вольерах на территории бывшего дендрария, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Сейчас на территории Ботанического сада произрастаю 20 тыс. деревьев и 200 тыс. кустарников. Его площадь превышает 45 гектаров.

Экскурсионная группа будет собираться на Главной городской площади в 9.45. Чтобы заявить о желании поучаствовать в мероприятии, необходимо позвонить по телефону 8(861)218-97- 77. До места проведения и обратно экскурсии ее участников доставят на автобусе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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