В Новороссийске нашли застреленным бывшего генерала ВВС

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-10T11:05:29+03:00

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Трагедия случилась в новороссийском поселке Цемдолина. Один из членов гаражного кооператива обнаружил погибшего мужчину. Он лежал в своем гараже без признаков жизни, рядом с ним – оружие.

На место выехали правоохранители и эксперты. Как удалось узнать «КП» - Кубань», погибшим оказался 76-летний новороссиец, генерал-майор ВВС России, который в отставке уже 30 лет.

- По данным Центра лицензионно-разрешительной работы до 2010 года у него было зарегистрированное огнестрельное оружие, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Но рядом с ним в гараже нашли старое охотничье ружье ИЖ-27. Оно зарегистрировано не было. Оружие было изъято для экспертизы.

Друзья погибшего говорят, что много лет он боролся с раком.

- У него была прогрессирующая онкология. Он постоянно принимал обезболивающее, - сообщают товарищи пенсионера.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU