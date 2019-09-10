В Новороссийске нашли застреленным бывшего генерала ВВС
Трагедия случилась в новороссийском поселке Цемдолина. Один из членов гаражного кооператива обнаружил погибшего мужчину. Он лежал в своем гараже без признаков жизни, рядом с ним – оружие.
На место выехали правоохранители и эксперты. Как удалось узнать «КП» - Кубань», погибшим оказался 76-летний новороссиец, генерал-майор ВВС России, который в отставке уже 30 лет.
- По данным Центра лицензионно-разрешительной работы до 2010 года у него было зарегистрированное огнестрельное оружие, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Но рядом с ним в гараже нашли старое охотничье ружье ИЖ-27. Оно зарегистрировано не было. Оружие было изъято для экспертизы.
Друзья погибшего говорят, что много лет он боролся с раком.
- У него была прогрессирующая онкология. Он постоянно принимал обезболивающее, - сообщают товарищи пенсионера.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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