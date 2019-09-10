2019-09-10T11:13:10+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет уникальная медицинская конференция

Специалисты расскажут о детской сосудистой хирургии
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском Центре грудной хирургии 12 сентября стартует международный форум. В течении трех дней мероприятия специалисты обсудят принципы хирургии клапанов сосудов у детей.

- 13 сентября на базе медицинского учреждения проведут четыре операции по методикам, которые только начинают широко применять в данном направлении. Процесс будут транслировать в режиме онлайн, чтобы специалисты смогли во всех подробностях рассмотреть процесс, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В форуме примут участие кардиологи, хирурги и врачи-педиатры. Они съедутся в краевую столицу не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из Германии, США, Республики Беларусь и других стран.

Стоит добавить, что мероприятие таких масштабов и такого формата проходит в России впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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