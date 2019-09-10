БК «Локомотив-Кубань» может пополнится игроком сборной России

СЕГОДНЯ 11:32 2019-09-10T11:32:20+03:00

Григорий Мотовилов хорошо зарекомендовал себя на играх ЧМ-2019

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Разыгрывающий баскетбольного «Спартака-Приморье» Григорий Мотовилов может перейти в «Локомотив-Кубань». 21-летний спортсмен очень хорошо проявил себя на Чемпионате мира-2019.

- Клуб готов предложить Спартаку, с которым у спортсмена заключен действующий контракт на сезон-2019/20, достойную оплату. Также возможен вариант обмена разыгрывающего на одного из талантливых игроков, - сообщил источник в стане «красно-зеленых».

Он также добавил, что сам Мотовилов заинтересовался предложением краснодарцев.

Стоит отметить, что ранее об успехах Мотовилова положительно высказался тренер национальной баскетбольной сборной Сергей Базаревич. Спортсмен на играх в Китае сыграл во всех пяти играх команды, набирая, в среднем, более 4,5 очков.

Григорий Мотовилов воспитанник школы ЦСКА. Он выступал за юношеские составы «Триумфа» и «Зенита». В августе 2016-го спортсмен перешёл в «Урал». В августе 2018 года подписал двухлетний контракт со «Спартаком-Приморье».

ИСТОЧНИК KP.RU