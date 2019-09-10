В Сочи через границу мужчина хотел провезти конину

СЕГОДНЯ 11:48 2019-09-10T11:48:28+03:00

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На российско-абхазской границе сочинские таможенники для проверки остановили автомобиль марки «Лада Калина», прибывший из Республики Абхазия.

- Машину направили на таможенный осмотр с использованием МИДК. В авто нашли темные зоны, не относящиеся к конструкции транспорта. В бензобаке обнаружили тайник, а в нем 17 пакетов свежего мяса, общим весом 52,35 килограммов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе сочинской таможни.

Водитель рассказал, что конину купил в Абхазии для себя. Зная о запретах и ограничениях при ввозе продуктов питания на территорию России, он скрыл товар от таможенного контроля.

Мясо и машину изъяли, конину направили на экспертизу. По данным фактам возбуждены 2 дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

ИСТОЧНИК KP.RU