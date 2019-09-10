СЕГОДНЯ 12:15 2019-09-10T12:15:47+03:00

В Сочи мужчина украл у местных жителей 6 велосипедов

Транспорт он продавал, а деньги тратил на личные нужды

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За месяц в дежурную часть Сочи поступило 6 заявлений от местных жителей. Они рассказали, что их велосипеды, оставленные в подъездах и на придомовых территориях, похитили.

- Правоохранители установили личность предполагаемого злоумышленника по записям с видеокамер. Ранее судимого 35-летнего местного жителя сотрудники полиции задержали на территории Центрального района Сочи, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Два велосипеда полицейские изъяли и вернули законным владельцам. Другой транспорт злоумышленник успел продать, а вырученные деньги потратить по собственному усмотрению. Общая сумма ущерба устанавливается.

Возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU