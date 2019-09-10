На Кубани водитель скутера влетел в авто

СЕГОДНЯ 12:25 2019-09-10T12:25:18+03:00

С травмами его увезли в больницу

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В Кропоткине 9 сентября около 23:00 на улице Шоссейной произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 34-летний мужчина, управляя без шлема скутером «LF500T-2B» при повороте налево не уступил дорогу. В результате он влетел в автомобиль «Форд Транзит», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Водителя скутера с травмами увезли в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как выяснили сотрудники ДПС, у потерпевшего не было прав.

На дорогах Краснодарского края 9 сентября зафиксировано 17 ДТП, в которых один человек погиб и 17 получили ранения различной степени тяжести. В регионе произошло 6 наездов на пешеходов, в них один человек погиб и 5 были травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU