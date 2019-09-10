2019-09-10T12:32:01+03:00
Общество

В Краснодаре продолжают расчищать ливневки

Этим занимается специально созданная служба
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Специализированная служба, созданная в Краснодаре для прочистки ливневой канализации, уже осуществила необходимые работы на 8 км сетей. Также специалисты убрали ил, грязь и бытовой мусор из более чем 617 дождеприёмных колодцев.

- Результат данной работы уже был виден во время недавнего ливня, обрушившегося на краевую столицу. Те улицы, которые оказывались под водой на дни, а то и недели, теперь избавляются от луж максимум за час. В данный момент служба работает в усиленном режиме, так как, из-за наступившей осени, ливневки забиваются опавшей листвой, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Только с начала сентября привели в порядок сети канализации на улицах: Ставропольская, Суворова, Садовая, Красных Партизан, Игнатова.

За ближайшие два года служба по очистке должна привести в порядок все имеющиеся в Краснодаре сети, а это свыше 850 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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