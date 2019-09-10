На Кубани местный житель пытался похитить имущество «РЖД»

СЕГОДНЯ 12:40 2019-09-10T12:40:30+03:00

С бензокосилкой в руках его задержали полицейские

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В августе на железнодорожной станции Курганная в Краснодарском крае мужчина сломал навесной замок и пробрался в кладовку Белореченской дистанции. Здесь он украл бензокосилку «ВС 4500 DWM» стоимостью свыше 2500 рублей. На месте преступления задержали сотрудники полиции.

Сотрудниками Белореченской транспортной прокуратуры было возбуждено уголовного дела в отношении 30-летнего уроженца станицы Динской. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, то есть на тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в иное хранилище).

- Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU