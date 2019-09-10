«Ростелеком» помог приобщить краснодарских детей к искусству

СЕГОДНЯ 12:55 2019-09-10T12:55:02+03:00

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«Ростелеком» в Краснодаре поддержал центр современного искусства «Типография» и помог подопечным детям благотворительной организации «Синяя птица» на практике изучить творчество крупнейших художников XX века.

«В рамках корпоративной социальной ответственности мы поддерживаем цикл открытых лекций “Как устроено современное искусство”, который пользуется популярностью у краснодарцев и гостей города. Логическое продолжение проекта – приобщить к культуре детей из малоимущих семей, которые не имеют возможности обучаться в коммерческих школах искусств», – рассказал Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком».

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