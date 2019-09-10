2019-09-10T13:06:41+03:00
Происшествия

На Кубани у мужчины забрали 4 ружья за долги

У него накопилось налогов на 600 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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На Кубани у мужчина забрали 4 ружья за долгиНа Кубани у мужчина забрали 4 ружья за долгиФото: Архив "КП"
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В Абинском районе местный житель задолжал государству кругленькую сумму. Он задолжал более 600 тысяч рублей налогов и сборов в бюджет. Судебным приставом-исполнителем был проведен весь комплекс предусмотренных законом мер в отношении мужчины, но лишь арест имущества оказался самым действенным.

- Местный житель оказался любителем охоты, и у него имелся солидный арсенал. Судебный пристав составил акт описи и ареста оружия – двух карабинов, двуствольного ружья и одноствольного самозарядного ружья, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Предварительная стоимость описанного имущества – порядка 200 тысяч рублей. До выставления на принудительную реализацию дело не дошло. Мужчина нашел деньги и погасил солидный долг в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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