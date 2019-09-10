Финал Президентских спортивных игр школьников -2019 пройдет в «Орленке»

СЕГОДНЯ 13:12 2019-09-10T13:13:13+03:00

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На всероссийском этапе Президентских спортивных игр в этом году примут участие 1680 обучающихся из 84 субъектов Российской Федерации. По результатам жеребьёвки, которая состоялась в марте 2019 года, участвовать в соревнованиях будут дети 12-13 лет в составе команд образовательных организаций – победителей региональных этапов.

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» проводятся с 2011 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации и являются одним из приоритетных направлений спортивно-массовой работы общеобразовательных организаций. Они включают четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. Ежегодно в соревнованиях школьного этапа принимают участие более 6 млн. детей.

Президентские спортивные игры направлены на укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом, приобщению подростков к идеалам и ценностям олимпизма, выявление юных спортивных талантов.

Главный судья всероссийского этапа Президентских спортивных игр –Вячеслав Виноградов.

Финальный этап соревнований будет проходить в командном и общекомандном зачётах. Победителей определят в четырёх обязательных видах программы — баскетбол 3х3, настольный теннис, шашки, лёгкая атлетика, и в шести дополнительных — лапта, гандбол, тэг-регби 5х5, плавание, городошный спорт и спортивный туризм. Каждая команда-участница состоит из 22 человек: 10 мальчиков и 10 девочек, а также 2-х руководителей, один их которых учитель физической культуры общеобразовательной организации.

Для участников игр подготовлена образовательная программа, включающая творческие и интеллектуальные игры, мастер-классы, встречи с олимпийскими чемпионами и известными деятелями искусства.

Пресс-конференция, посвящённая открытию финала Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры-2019», пройдёт 11 сентября в 15:30 в конференц-зале Дворца культуры и спорта ВДЦ «Орлёнок».

Почётным гостем мероприятия станет заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко.

Организаторами Президентских спортивных игр являются Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания», ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий», «Российское движение школьников», Всероссийский детский центр «Орлёнок».