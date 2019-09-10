По Краснодару проведут романтические прогулки

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-10T13:30:39+03:00

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Во время двухчасовой прогулки участники экскурсии познакомятся с архитектурными и скульптурными памятниками исторического центра Краснодара. Все они будут связанны с историями любви и романтическими легендами. Также все желающие посетят уникальные объекты, известные места свиданий и свадебных прогулок в городе.

- Маршрут начнется от художественного музея имени Коваленко, далее по Площади искусств, Екатерининскому скверу, после экскурсанты выйдут на улицу Пушкина. И закончится прогулка в Городском саду, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Экскурсии проводятся только по предварительной записи по телефону: 268-09-00 (понедельник-пятница с 10:00 до 17:00). Ближайшая прогулка состоится 22 сентября в 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU