СЕГОДНЯ 13:53 2019-09-10T13:53:45+03:00

В Сочи 18-летняя девушка упала с беговой дорожки и получила травму головы

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Инцидент случился 5 сентября в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи. 18-летнюю местную жительницу с травмой головы доставили в городскую больницу №9. Дежурная медсестра незамедлительно сообщила об этом в правоохранительные органы.

- Девушку обследовали врачи. Ей поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Девушка сейчас находится в больнице, за ней наблюдают врачи, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Как рассказала полицейским девушка, она занималась дома на беговой дорожке. В какой-то момент не удержалась и упала, ударилась головой. Скорую ей вызывали родственники, которые находились в жилище.

ИСТОЧНИК KP.RU