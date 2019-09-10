У сочинского предпринимателя пропали деньги за проданную ранее машину
Сочинская полиция получила сообщение от местного предпринимателя о краже крупной суммы денег.
- По словам потерпевшего – местного предпринимателя, который занимается, в частности, оказанием услуг по перевозке людей, он продал автомобиль. Вырученные деньги, в сумме 1 млн 800 тысяч рублей, хранил дома. В один из дней он не обнаружил их в своей комнате, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.
Стоит добавить, что потерпевший не смог предоставить полицейским документы, которые подтверждали факт продажи транспортного средства. Пообщавшись с соседями, правоохранители выяснили, что заявитель испытывал финансовые трудности и за последнее время набрал долгов.
Место происшествия обследовали кинолог с собакой. Следов взлома в доме не обнаружили, а камеры видеонаблюдения, установленные во дворе, были отключены. По данному факту назначено проведение доследственной проверки. По ее результатам примут процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU