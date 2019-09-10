В Краснодаре из машины украли дамскую сумочку стоимостью 80 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:31 2019-09-10T15:32:47+03:00

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Дорогостоящей сумочки лишилась супруга одного из крупных бизнесменов в сфере строительства в Краснодаре.

Вечером, 6 сентября, Владимир Р. оставил свой элитный автомобиль на стоянке у дома по улице Промышленной, а утром 7 сентября обнаружил его с разбитым боковым стеклом. Из салона была украдена дорогая дамская сумочка "Луи Витон". В полиции ее стоимость оценили в 80 тысяч рублей.

- Сейчас ведется расследование кражи, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

В округе правоохранители исследовали все камеры видеонаблюдения, но на след автомобильного вора пока не вышли.

Странным выглядит то, что из иномарки бизнесмена больше ничего не пропало. Значит, похититель модной сумки мог знать, что находится в салоне авто. Расследование преступления продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU