2019-09-10T15:46:05+03:00
Экономика

Кубань примет участие в конкурсе практик социально-экономического развития

Его проводит федеральное Агентство стратегических инициатив
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Кубань намерена представить на федеральном этапе конкурса практик социально-экономического развития восемь региональных проектов. К ним относятся успешные практики в области строительства, экологии, туризма и культуры и других.

- В частности, в номинации «Экология и бережливое отношение к природе» будет презентован опыт по сбору опасных отходов для их последующей утилизации. Так в Новороссийске установили несколько специальных боксов, куда местные жители могут принести старые градусники, батарейки, ртутные лампы и другие предметы, которые необходимо перерабатывать, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В ходе конкурса эксперты оценят подход к решению той или иной проблемы, достигнутые при их использовании результаты, а также затраты на их реализацию. Победителей назовут в ходе Российского инвестфорума в Сочи в феврале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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