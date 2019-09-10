2019-09-10T16:11:34+03:00
Политика

Кубань показала высокую явку на прошедших выборах

Отдать свои голоса пришли более 62,5 % населения региона
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае подвели итоги прошедших муниципальных выборов. По данным региональной избирательной комиссии, явка составила почти 63%, что является одним из самых высоких результатов среди российских регионов. в 2014 годы этот показатель не превысил 45%.

- В регионе 8 сентября завершились 539 кампаний. Выборы депутатов и глав поселений прошли в 41 муниципальном образовании. В них участвовало 13 тысяч кандидатов, рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В кубанском избиркоме отметили, что на всех участках была обеспечена в полном объеме безопасность граждан. За их волеизъявлением следили 8,5 тысяч наблюдателей, которые также обеспечивали прозрачность и законность проведения выборов. Особое внимание уделяли людям с ограниченными возможностями здоровья. Им помогали проголосовать дежурившие на участках волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семьям, потерявшим имущество в результате пожара в Темрюкском районе, оказывают помощь
На пост мэра Сочи претендуют два кандидата
«Краснодар Водоканал» заменит водопровод на Дзержинского
В Краснодаре заменят участок водопровода по улице Дзержинского
Под Туапсе камнепад рухнул практически на головы купающимся туристам
Клиенты ВТБ в ЮФО на 37% увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом
На Кубани с начала года родились 10 троен
В Краснодаре директор таксопарка «Яндекс-Такси» исчез с зарплатой водителей
Житель Кубани расплатился в магазинах чужой банковской картой
Кубань примет участие в конкурсе практик социально-экономического развития
В Краснодаре из машины украли дамскую сумочку стоимостью 80 тысяч рублей
В Краснодаре погаснут светофоры на углу Ялтинской и Уральской
Сочинца подозревают в сексуальном насилии над детьми
В Краснодаре начала разваливаться новая школа
На Кубани забеременела 15-летняя школьница
В Адыгее в результате ДТП погиб полицейский
У сочинского предпринимателя пропали деньги за проданную ранее машину
В Сочи 18-летняя девушка упала с беговой дорожки и получила травму головы
Анапские пляжи после курортного сезона освободят от всех конструкций
По Краснодару проведут романтические прогулки
В Каневском районе местные жители задержаны за кражу ограды с могилы
Финал Президентских спортивных игр школьников -2019 пройдет в «Орленке»
На Кубани у мужчины забрали 4 ружья за долги
«Ростелеком» помог приобщить краснодарских детей к искусству
Молодых кубанских инноваторов приглашают принять участие в краевом конкурсе
ВТБ внедрил универсальную линейку пакетов РКО для предпринимателей