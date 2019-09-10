Кубань показала высокую явку на прошедших выборах
В Краснодарском крае подвели итоги прошедших муниципальных выборов. По данным региональной избирательной комиссии, явка составила почти 63%, что является одним из самых высоких результатов среди российских регионов. в 2014 годы этот показатель не превысил 45%.
- В регионе 8 сентября завершились 539 кампаний. Выборы депутатов и глав поселений прошли в 41 муниципальном образовании. В них участвовало 13 тысяч кандидатов, рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В кубанском избиркоме отметили, что на всех участках была обеспечена в полном объеме безопасность граждан. За их волеизъявлением следили 8,5 тысяч наблюдателей, которые также обеспечивали прозрачность и законность проведения выборов. Особое внимание уделяли людям с ограниченными возможностями здоровья. Им помогали проголосовать дежурившие на участках волонтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU