Кубань показала высокую явку на прошедших выборах

СЕГОДНЯ 16:11 2019-09-10T16:11:34+03:00

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В Краснодарском крае подвели итоги прошедших муниципальных выборов. По данным региональной избирательной комиссии, явка составила почти 63%, что является одним из самых высоких результатов среди российских регионов. в 2014 годы этот показатель не превысил 45%.

- В регионе 8 сентября завершились 539 кампаний. Выборы депутатов и глав поселений прошли в 41 муниципальном образовании. В них участвовало 13 тысяч кандидатов, рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В кубанском избиркоме отметили, что на всех участках была обеспечена в полном объеме безопасность граждан. За их волеизъявлением следили 8,5 тысяч наблюдателей, которые также обеспечивали прозрачность и законность проведения выборов. Особое внимание уделяли людям с ограниченными возможностями здоровья. Им помогали проголосовать дежурившие на участках волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU