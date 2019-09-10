2019-09-10T16:32:42+03:00
Общество

В Краснодаре директор таксопарка «Яндекс-Такси» исчез с зарплатой водителей

Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Руководитель таксопарка уже был судим за мошенничествоРуководитель таксопарка уже был судим за мошенничество
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Директор таксопарка партнера «Яндекс-Такси» в Краснодаре обманул водителей на 120 тысяч рублей. 45-летний мужчина перевел себе деньги, которые должны были получить таксисты за три месяца.

- Проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела о мошенничестве, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Для директора таксопарка, вероятно, это будет не первое уголовное дело. В 2014-м году он уже был приговорен к четырем годам колонии за телефонное мошенничество. Мужчина с сообщниками звонил пенсионерам и рассказывал о том, что их родственники попали в беду, требуя срочно передать деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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