В Краснодаре директор таксопарка «Яндекс-Такси» исчез с зарплатой водителей
Директор таксопарка партнера «Яндекс-Такси» в Краснодаре обманул водителей на 120 тысяч рублей. 45-летний мужчина перевел себе деньги, которые должны были получить таксисты за три месяца.
- Проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела о мошенничестве, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.
Для директора таксопарка, вероятно, это будет не первое уголовное дело. В 2014-м году он уже был приговорен к четырем годам колонии за телефонное мошенничество. Мужчина с сообщниками звонил пенсионерам и рассказывал о том, что их родственники попали в беду, требуя срочно передать деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU
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